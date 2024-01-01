Что известно о рекордном Renault Filante

Проектанты не скрывают цель его разработки – установление рекорда потребления и автономности путем максимизации электрической эффективности. Как пишет Аutomobile-propre, ставка сделана на батарею на 87 кВт-ч, эквивалентную Renault Scénic E-Tech.

Для одноместного автомобиля позаботились об эффективной аэродинамике.

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Renault опирается на свое наследие, вдохновляясь старыми автомобилями Record. Его Renault Filante Record 2025 такой же плавный и изящный. Заимствований немало. От рекордного Renault Nervasport новичок приобретает отдельные колеса и обтекаемый вид. С Renault 40CV взяты круглые фары, но в нынешнем виде они более футуристичны. Обтекатели колес унаследованы от знаменитого Renault Étoile Filante.

Длинный и тонкий кузов, заостренная решетка радиатора и кабина в стиле истребителя побуждают к стремительному движению. Автомобиль получился стреловидным, имеет в длину 5,12 м, высоту – 1,19 м и 1,71 м в ширину.

Официальная презентация Filante Record 2025 ожидается через неделю. Фото: Renault

Тяжелых материалов здесь минимум, только там, где это необходимо или в местах, подвергающихся длительным механическим нагрузкам, без ущерба для целостности автомобиля. Благодаря этому Renault Filante Record 2025 весит всего 1000 кг.

Батарея весом 600 кг оснащена технологией интеграции Cell-to-Pack, предоставленной Ampere

Таким образом, элементы встроены непосредственно в аккумуляторный блок без модулей, что уменьшает его вес и объем. 19-дюймовые шины тонкой формы (высокие и узкие) идеально подходят для полетов и ограниченного рассеивания энергии.

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Водитель получил натянутое брезентовое сиденье, карбоновые лопасти, минималистичные принадлежности. Механические элементы управления рулем и торможением полностью заменены электронными.

Описание сжатое, даже несколько обобщенное. Вероятно, разработчики решили держать интригу до 4 февраля: официально Renault Filante Record 2025 презентуют на подиуме Rétromobile 2025.