Як виглядає останній автомобіль Maserati з V8: фото

Поточний Quattroporte був представлений в 2014 році. Як повідомляє Motor1, седан отримав фінальну версію під назвою Grand Finale. Вона стала останнім Maserati з двигуном V8 в поточній лінійці бренду, адже компанія вже веде розробку нового покоління Quattroporte.

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Дана модель отримала персоналізацію Fuoriserie й має унікальне покриття кузова Blu Nobile з обвісом із вуглецевого волокна, виконаного в тому ж відтінку, разом із матовими алюмінієвими гальмівними супортами. Цікаво, що ідентифікаційний номер останнього Quattroporte - 999999.

Салон отримав особливі акценти на кермі та дверях, чорні шкіряні передні стійки, коричневі дверні панелі, підголівники з вишитим логотипом бренду та пороги з написом Quattroporte Grand Finale. Подібний елемент також є на центральній консолі.

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Автомобіль оснащено 3,8-літровим твін-турбо двигуном V-8 потужністю 580 кінські сили та 730 Нм крутного моменту. Компанія відзначила завершення виробництва двигуна спеціальною кришкою, підписаною командою Fuoriserie та інженерами, які працювали над автомобілем.

Повідомляється, що власником останнього Quattroporte став невідомий покупець зі США, який разом із седаном придбав нестандартний спорткар MC20 Iris, який також виготовили на замовлення.