Как выглядит последний автомобиль Maserati с V8: фото

Текущий Quattroporte был представлен в 2014 году. Как сообщает Motor1, седан получил финальную версию под названием Grand Finale. Она стала последним Maserati с двигателем V8 в текущей линейке бренда, ведь компания уже ведет разработку нового поколения Quattroporte.

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Данная модель получила персонализацию Fuoriserie и имеет уникальное покрытие кузова Blu Nobile с обвесом из углеродного волокна, выполненного в том же оттенке, вместе с матовыми алюминиевыми тормозными суппортами. Интересно, что идентификационный номер последнего Quattroporte - 999999.

Салон получил особые акценты на руле и дверях, черные кожаные передние стойки, коричневые дверные панели, подголовники с вышитым логотипом бренда и пороги с надписью Quattroporte Grand Finale. Подобный элемент также есть на центральной консоли.

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Автомобиль оснащен 3,8-литровым твин-турбо двигателем V-8 мощностью 580 лошадиные силы и 730 Нм крутящего момента. Компания отметила завершение производства двигателя специальной крышкой, подписанной командой Fuoriserie и инженерами, которые работали над автомобилем.

Сообщается, что владельцем последнего Quattroporte стал неизвестный покупатель из США, который вместе с седаном приобрел нестандартный спорткар MC20 Iris, который также изготовили на заказ.