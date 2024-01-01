Умільці створили вантажний BMW M3: як він виглядає

BMW M3 Touring призначений для тих, хто хоче практичності без шкоди для продуктивності, проте британець Вейді Еванс вирішив, що потребує автівку, яка поєднувала б функціональність “робочої конячки” з атмосферою спортивного автомобіля.

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Як повідомляє Carscoops, результатом роботи майстрів компанії Mohawk Customs, якою керує сам Еванс, став фургон з зовнішністю M3 E91. Модифікація автівки полягала в кардинальній зміні зовнішнього вигляду. Основною для тюнінгу став BMW 320d Touring.

Повідомляється, що стан автівки був близький до металобрухту, оскільки попередній власник не дуже доглядав за її станом. Запустити двигун було дуже важко, оскільки електронний блок керування мав ознаки корозії. Попри всі складнощі, Еванс вирішив “Чому б не перетворити авто на панельний фургон, натхненний M3?”

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Майстри зняли задні двері й з’єднали елементи кузова металевими пластинами, фактично, перетворивши 320d Touring на тридверний універсал з вантажним відсіком. Після цього вони встановили широкий обвіс від M3 E92 та легкосплавні диски. Наостанок виготовила унікальні фари, що поєднали елементи від рестайлінгової та дорестайлінгової моделі.

Унікальна модель зберегла 2,0-літровий чотирициліндровий турбодизель від 320d, однак його налаштували на потужність у 250 к.с. завдяки оновленому турбонаддуву та новому ECU. За словами автора проєкту, цього більш ніж достатньо для комерційного автомобіля, а низьке споживання палива дизельного двигуна робить його досить дешевим в експлуатації завдяки його ефективності.