Цього разу хитрунів з гуманітарними авто упіймали в Чернівцях

Організатор схеми особисто підбирав та закуповував автомобілі у країнах Європейського Союзу. Разом зі спільником перевозив техніку на митну територію України на причепі для подальшої реалізації.

Про розроблену ділками класичну схему оборудки йдеться у повідомленні Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, розміщеному на сайті та Фб-сторінці.

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Для уникнення сплати мита та податків при імпорті, зловмисники декларували автомобілі як гуманітарну допомогу. Однак ті декларативні зобов’язання лишалися на папері, а в реаліях завезений транспорт продавали приватним особам за готівку.

Слідством встановлено факт злочину: за піврічний період фігуранти пільгово розмитнили та продали чотири автомобілі.

З'ясовано тільки піврічну хронологію, але слідство триває. Фото: БЕБ у Чернівцях

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи детективи БЕБ у Чернівцях вилучили транспортні засоби та спецтехніку, що використовувалася для перевезення автівок.

На підставі зібраних доказів організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та ч. 1 та ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами).

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Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Чернівецької обласної прокуратури.