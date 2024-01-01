Підприємець хотів продати гуманітарні авто: який за це може отримати термін

Як йдеться у сповіщенні Закарпатської обласної прокуратури, підозрюваний організував схему, за якою намагався продати ввезені в Україну з ЄС транспортні засоби.

Після перетину кордону автівки мали надійти благодійним фондам Києва, Тернополя та Запоріжжя на потреби ЗСУ. Однак запланованому та обумовленому не судилося стати, оскільки чоловік "почав публікувати оголошення про їх продаж на інтернет-майданчиках".

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Автомобілі в очікуванні потенціальних покупців зберігалися на території Хустського району. Підприємець готував на продаж чотири кросовери – KIA, Jeep, Nissan та Chevrolet. За попередньою оцінкою, їх загальна вартість практично наблизилась до 1 млн грн.

Здійснити задумане не вдалося. Правоохоронці не допустили потурання закону й розпочали кримінальне розслідування. Підозрюваний притягується до відповідальності за ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто за продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану з метою отримання прибутку.

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Як повідомляє поліція Закарпатської області, у разі доведення злочину у суді та винесення вироку, закарпатцю за скоєне загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.