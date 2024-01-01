Предприниматель хотел продать гуманитарные авто: какой за это может получить срок

Как говорится в сообщении Закарпатской областной прокуратуры, подозреваемый организовал схему, по которой пытался продать ввезенные в Украину из ЕС транспортные средства.

После пересечения границы машины должны были поступить благотворительным фондам Киева, Тернополя и Запорожья на нужды ВСУ. Однако запланированному и обусловленному не суждено было стать, поскольку мужчина "начал публиковать объявления об их продаже на интернет-площадках".

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Автомобили в ожидании потенциальных покупателей хранились на территории Хустского района. Предприниматель готовил на продажу четыре кроссовера – KIA, Jeep, Nissan и Chevrolet. По предварительной оценке, их общая стоимость практически приблизилась к 1 млн грн.

Осуществить задуманное не удалось. Правоохранители не допустили попустительства закона и начали уголовное расследование. Подозреваемый привлекается к ответственности по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, то есть за продажу товаров гуманитарной помощи во время военного положения с целью получения прибыли.

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Как сообщает полиция Закарпатской области, в случае доказательства преступления в суде и вынесения приговора, закарпатцу за содеянное грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.