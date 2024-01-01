Понад 500 "гуманітарних" авто не доїхало до фронту

Вранці ми писали про ділків з Чернігівщини, котрі торгують ввезеними для захисників автівками, а вже в післяобідню пору прийшло нове повідомлення з Державної прикордонної служби. Цього разу "на гарячому" впіймалися хапуги, які за масштабністю махінацій з "гуманітарними" автівками обійшли якщо не всіх, то половину викритих у нинішньому році ділків з продажу пільгових автомобілів.

В останній день вересня редакція Авто24 писала про керівника благодійної організації з Полтави, якому на підставі попереднього розслідування інкримінували продаж 50 автомобілів гуманітарної допомоги, свого роду рекорд України. Так от, Полтава прощається з рекордом, бо з’явився показник у 10 разів потужніший.

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Оперативні співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону у співпраці з СБУ у Львівській області, детективами БЕБ цього є регіону та співробітниками регіонального центру оперативно-технічних заходів у м. Львів викрили схему ввезення автівок на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

“Заправляла” всім група осіб у змові з окремими благодійними фондами. Машини проходили митну процедуру, ввозилися в країну, але у війська чи у гуманітарні місії не потрапляли.

Впійманим "на гарячому" ділкам за процедурою зачитується про підозру у злочинних діях. Фото: ДПСУ

Автомобілі залежно від стану та попиту продавали чи розбирали на окремі компоненти або агрегати й системи для реалізації на вторинному ринку. Цілком ймовірно, що ті запчастини для підшефних підрозділів в армії могли купувати потім й волонтери, адже в автопарках Сил оборони завжди велика потреба в запчастинах.

Як з’ясували слідчі в ході розслідування, тільки з початку цього року махінаторам вдалося завезти понад 500 автівок для перепродажу. Про суми отриманих зисків від реалізації машин на внутрішньому ринку поки не йдеться, але вже встановлено, що шляхом обману ділки не сплатили до бюджету понад 15 млн грн митних платежів і податків.

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Наразі прикордонники спільно із СБУ, БЕБ та співробітниками регіонального центру оперативно-технічних заходів у м. Львів провели низку обшуків. У фігурантів справи вилучено готівку, комп'ютери та документи. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб.