Более 500 "гуманитарных" авто не доехало до фронта

Утром мы писали о дельцах из Черниговской области, которые торгуют ввезенными для защитников автомобилями, а уже в послеобеденное время пришло новое сообщение из Государственной пограничной службы. На этот раз "на горячем" попались хапуги, которые по масштабности махинаций с "гуманитарными" автомобилями обошли если не всех, то половину разоблаченных в нынешнем году дельцов по продаже льготных автомобилей.

В последний день сентября редакция Авто24 писала о руководителе благотворительной организации из Полтавы, которому на основании предварительного расследования инкриминировали продажу 50 автомобилей гуманитарной помощи, своего рода рекорд Украины. Так вот, Полтава прощается с рекордом, потому что появился показатель в 10 раз мощнее.

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Оперативные сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда в сотрудничестве с СБУ во Львовской области, детективами БЭБ этого региона и сотрудниками регионального центра оперативно-технических мероприятий в г. Львов разоблачили схему ввоза автомобилей на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.

“Заправляла” всем группа лиц в сговоре с отдельными благотворительными фондами. Машины проходили таможенную процедуру, ввозились в страну, но в войска или в гуманитарные миссии не попадали.

Пойманным "на горячем" дельцам по процедуре зачитывается о подозрении в преступных действиях. Фото: ГПСУ

Автомобили в зависимости от состояния и спроса продавали или разбирали на отдельные компоненты или агрегаты и системы для реализации на вторичном рынке. Вполне вероятно, что те запчасти для подшефных подразделений в армии могли покупать потом и волонтеры, ведь в автопарках Сил обороны всегда большая потребность в запчастях.

Как выяснили следователи в ходе расследования, только с начала этого года махинаторам удалось завезти более 500 автомобилей для перепродажи. О суммах полученной выгоды от реализации машин на внутреннем рынке пока не говорится, но уже установлено, что путем обмана дельцы не уплатили в бюджет более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.

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Сейчас пограничники совместно с СБУ, БЭБ и сотрудниками регионального центра оперативно-технических мероприятий в г. Львов провели ряд обысков. У фигурантов дела изъяты наличные, компьютеры и документы. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.