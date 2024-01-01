"Гуманитарный" автосалон в Чернигове прикрыли

Следственные действия вывели сотрудников полиции на преступную группировку, члены которой продажу “гуманитарных” авто наладили по коммерческой схеме.

Как говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, организатор преступной схемы задержан в соответствии со статьей 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Полицейские задокументировали противоправную деятельность группы лиц, что продолжалась в течение 2023-2024 годов. Злоумышленники ввозили по упрощенной схеме автомобили якобы для ВСУ, но вместо передачи транспортных средств в войска и на гуманитарные миссии они в дальнейшем "выставляли эти автомобили на продажу и реализовывали с целью собственного обогащения".

Для такой сделки организатор схемы привлек к противоправной деятельности двух знакомых черниговских предпринимателей. Злоумышленники обеспечили ввоз в Украину автомобилей повышенной проходимости, используя реквизиты ряда благотворительных фондов и общественных организаций.

Фото: Нацполиция в Черниговской области

Внедорожники ввозились как гуманитарная помощь, с обязательным проставлением в товаросопроводительных документах, грузовых таможенных декларациях отметки "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена".

Несмотря на такое предостережение, члены преступной группы проводили необходимые ремонтно-сервисные работы и предпродажную подготовку транспортных средств, после чего выставляли их на продажу на торговых площадках Чернигова, с одновременным распространением соответствующей рекламы на интернет-ресурсах.

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Продав автомобиль клиенту и убедившись в получении от него средств на специально открытый банковский счет, злоумышленники изготовляли фиктивный акт принятия-передачи транспортного средства с использованием реквизитов благотворительного фонда или общественной организации.

Покупателя злоумышленники уверяли, что этот додокумент является законным основанием владения и пользования приобретенной машиной.

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Всего в деле фигурирует четыре зафиксированные продажи внедорожников, ввезенных как гуманитарная помощь для ВСУ. Незаконная прибыль в сумме почти 700 тысяч гривен определена законодательством как значительный размер.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрениях в продаже товаров (предметов) гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.