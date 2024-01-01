"Гуманітарний" автосалон у Чернігові прикрили

Слідчі дії вивели працівників поліції на злочинне угрупування, члени якої продаж "гуманітарних" авто налагодили за комерційною схемою.

Як йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, організатора злочинної схеми затримано відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також "Гуманітарні" BMW та Mercedes-Benz завернули на кордоні

Поліцейські задокументували протиправну діяльність групи осіб, що тривала упродовж 2023-2024 років. Зловмисники ввозили за спрощеною схемою автомобілі ніби для ЗСУ, але замість передачі транспортних засобів у війська та на гуманітарні місії вони надалі "виставляли ці автомобілі на продаж та реалізовували з метою власного збагачення".

Для такої оборудки організатор схеми залучив до протиправної діяльності двох знайомих чернігівських підприємців. Зловмисники забезпечили ввезення в Україну автомобілів підвищеної прохідності, використовуючи реквізити низки благодійних фондів та громадських організацій.

Фото: Нацполіція в Чернігівській області

Позашляховики ввозилися як гуманітарну допомогу, з обов’язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях позначки «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

Попри таку пересторогу, члени злочинної групи проводили необхідні ремонтно-сервісні роботи та передпродажну підготовку транспортних засобів, після чого виставляли їх на продаж на торгівельних майданчиках Чернігова, з одночасним поширенням відповідної реклами на інтернет-ресурсах.

Читайте також Два Jaguar'и спробували ввезти в Україну як "гуманітарку"

Продавши автомобіль клієнту та переконавшись в отриманні від нього коштів на спеціально відкритий банківський рахунок, зловмисники виготовляли фіктивний акт прийняття-передавання транспортного засобу з використанням реквізитів благодійного фонду чи громадської організації.

Покупця зловмисники запевняли, що цей документ є законною підставою володіння і користування придбаною автівкою.

Читайте також Благодійники продали "гуманітарне" авто: через хвилину вони про це жалкували

Всього у справі фігурує чотири зафіксовані продажі позашляховиків, що ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ. Незаконний прибуток у сумі майже 700 тисяч гривень визначено законодавством як значний розмір.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозри у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України).

Читайте також Військовослужбовець погорів на продажі "гуманітарних" машин

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.