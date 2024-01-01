На этот раз хитрецов с гуманитарными авто поймали в Черновцах

Организатор схемы лично подбирал и закупал автомобили в странах Европейского Союза. Вместе с сообщником перевозил технику на таможенную территорию Украины на прицепе для дальнейшей реализации.

О разработанной дельцами классической схемы сделки говорится в сообщении Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области, размещенном на сайте и Фб-странице.

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Во избежание уплаты пошлины и налогов при импорте, злоумышленники декларировали автомобили как гуманитарную помощь. Однако те декларативные обязательства оставались на бумаге, а в реалиях завезенный транспорт продавали частным лицам за наличные.

Следствием установлен факт преступления: за полугодовой период фигуранты льготно растаможили и продали четыре автомобиля.

Выяснено только полугодовую хронологию, но следствие продолжается. Фото: БЭБ в Черновцах

В ходе санкционированных обысков по местам жительства фигурантов дела детективы БЭБ в Черновцах изъяли транспортные средства и спецтехнику, что использовалась для перевозки автомобилей.

На основании собранных доказательств организатору схемы и его сообщнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц) и ч. 1 и ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами).

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Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры.