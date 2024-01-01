Яким буде наступний BMW X5

Нещодавно в Скандинавії помітили тестування закамуфльованого наступного покоління BMW X5. Попри те, що він може запозичити кілька елементів стилю у Vision Neue Klasse X, варто зазначити, що BMW не перейде на платформу Neue Klasse для X5, вважають в Autoevolution.

Його передня частина, схожа на дзьоб, значно відрізняється від G05, хоча й буде дещо узгоджуватися з новою мовою дизайну лінійки Neue Klasse.

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Новий X5, який приєднується до повністю електричного iX5, нагадує поточний за пропорціями та дизайном. Під товстим камуфляжем ви помітите чотири маленькі дверні ручки у формі крилець із дизайном, подібним до ручок Vision Neue Klasse X.

Також можливе встановлення автоматичних дверей з електричним приводом, панелі приладів Panoramic Vision, представленої на Neue Klasse X, дисплей на стороні пасажира, можливо, навіть з інтеграцією окулярів AR.

2027 BMW X5 \(G65\) Фото: Baldauf

Чутки свідчать про те, що двигуни V8 зникнуть з M Performance і звичайного серійного X5, а M60e xDrive отримає плагін-гібрид I6. Також є можливість, що M60 xDrive матиме двигун V8.

X5 M наступного покоління під кодовою назвою G95 напевно збереже двигун S68 twin-turbo V8. Розроблений спеціально для електрифікованих систем, S68 дебютував у X7 M60i як заміна двигуна S63. Також він забезпечує до 631 кінських сил у BMW X7 M60i на базі XB7 підрозділу Alpina.