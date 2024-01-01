Каким будет следующий BMW X5

Недавно в Скандинавии заметили тестирование закамуфлированного следующего поколения BMW X5. Несмотря на то, что он может позаимствовать несколько элементов стиля у Vision Neue Klasse X, стоит отметить, что BMW не перейдет на платформу Neue Klasse для X5, считают в Autoevolution.

Его передняя часть, похожа на клюв, значительно отличается от G05, хотя и будет несколько согласовываться с новым языком дизайна линейки Neue Klasse.

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Новый X5, который присоединяется к полностью электрическому iX5, напоминает текущий по пропорциям и дизайну. Под толстым камуфляжем вы заметите четыре маленькие дверные ручки в форме крылышек с дизайном, подобным ручкам Vision Neue Klasse X.

Также возможна установка автоматических дверей с электрическим приводом, панели приборов Panoramic Vision, представленной на Neue Klasse X, дисплей на стороне пассажира, можливо, даже с интеграцией очков AR.

2027 BMW X5 \(G65\) Фото: Baldauf

Слухи гласят о том, что двигатели V8 исчезнут из M Performance и обычного серийного X5, а M60e xDrive получит плагин-гибрид I6. Также есть возможность, что M60 xDrive будет иметь двигатель V8.

X5 M следующего поколения под кодовым названием G95 наверняка сохранит двигатель S68 twin-turbo V8. Разработанный специально для электрифицированных систем, S68 дебютировал в X7 M60i как замена двигателя S63. Также он обеспечивает до 631 лошадиных сил в BMW X7 M60i на базе XB7 подразделения Alpina.