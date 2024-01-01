BMW показала будущие модели на Шанхайском автосалоне

Немецкий автопроизводитель показал умный дисплей и новую концепцию управления BMW Panoramic iDrive с системой Heart of Joy. Версия для китайского рынка будет предлагать уникальные цифровые функции, разработаны исключительно для нужд китайских пользователей.

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Представили новую систему на специально созданном высокопроизводительном шоу-каре BMW Vision Driving Experience. Он покрыт эффектной люминесцентной краской. Специальные светочувствительные пигменты восстанавливают заряд при дневном свете.

В то же время в темноте цвет меняется от беловато-желтого до выразительного неоново-желтого, в зависимости от состояния заряда. Кроме того, задняя часть автомобиля покрыта пленкой, которая под действием ультрафиолетового света создает выразительный градиент от желтого до оранжевого и розового от задней к передней части автомобиля.

Концепт не получит серийную версию, а является предварительным просмотром всех инноваций бренда. Компания спроектировала его как подвижную лабораторию для оптимизации системы управления динамикой под названием Heart of Joy.

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Фактически, она является одним из 4 вычислительных процессоров и отвечает за движение, торможение, рекуперацию, зарядку и автоматизированное вождение. Немецкий автопроизводитель отмечает, что Heart of Joy вычисляет данные в десять раз быстрее, чем предыдущие системы, и будет стандартным для автомобилей Neue Klasse, в том числе и для гибридов.

В то же время дисплей BMW Panoramic iDrive с проекционным экраном на всю ширину салона BMW Panoramic Vision будут поддерживать операционную систему BMW X и станут доступными в моделях BMW для рынка Китая уже с 2026 года.

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Система предлагает широкий спектр эксклюзивных цифровых функций, включая интеллектуального персонального помощника BMW для Китая на основе искусственного интеллекта, созданного в партнерстве с Alibaba. Автопроизводитель подтвердил, что первой моделью Neue Klasse станет новый BMW iX3, собираемый в Венгрии, однако, в 2026 году появится китайская версия.