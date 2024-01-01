В Данії вкрали BMW та повішали на нього українські номерні знаки

Те, що це був не українець, менеджери автосалону впевнені. Данськомовний чоловік перед візитом в автосалон Bilhuset Silkeborg трохи змінив зовнішність – окуляри, борідка.

Подані для реєстрації тест-драйву водійське посвідчення та письмова згода про те, що автосалон робить його фото та відеозапис, також підозри не викликали.

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Це вже згодом з’ясувалося, що подані "права" було вкрадено з тренажерного центру в Орхусі приблизно за тиждень до прикрого інциденту з поцупленим BMW 530d із тест-знаками "DA63". Звичайна процедура проведення тест-драйву обернулася тим, що у зазначений час машина не повернулася до автосалону.

Це сучасний автосалон, з досвідченими менеджерами та надійною охороною, але щось пішло не так. Фото: Bilhuset Silkeborg

Телефон клієнта не відповідав, що викликало ще більшу підозру. Отож звернулися до поліції. В соцмережу також написали. Охочих допомогти було вдосталь. Розміщене на ФБ-сторінці Bilhuset Silkeborg повідомлення перепостили 7,9 тис. читачів, з яких 347 написали свої коментарі.

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Клич допомоги спрацював. Завдяки активності громадян та спільноти Facebook з усієї країни, підписників з величезної мережі автолюбителів, а також поліції Сількеборга та Орхуса, викрадений BMW 530d було знайдено.

Таке враження, що майбутній викрадач спеціально хизувався перед камерами.Фото: Bilhuset Silkeborg

Поліцейські виявили пропажу у гаражі на Торстильгордсвей Langk у Тільсті. Повідомляється, що автомобіль проїхав лише з Bilhuset Silkeborg до Лангкерпаркена. Є й інші дані. Бортовий комп’ютер BMW показав середню витрату 18,9 км/л. Отож злодій проїхав трохи більш як 40 км, тобто десь в межах від Сількеборга до Орхуса.

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Знайдений BMW без подряпин та інших пошкоджень – товарний вигляд, як і в день викрадення. Єдина відмінність від оригіналу була лише в прикріпленому українському номері реєстрації над заднім бампером.

Звичайний гараж виявився з сюрпризом – на краденій BMW 530d були українські номери з Hyundai Tucson. Фото: Bilhuset Silkeborg

Ні менеджери, ні поліція не пов’язують крадіжку з Україною. Це був точно "датський чоловік". Але арештів за цією справою поліція поки ще не робила.

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Повідомляється, що триває слідство. Проводяться обшуки, зняті ДНК та відбитки пальців, а також моніторяться телефонні дзвінки, оскільки відео з автосалону показує, що грабіжник в той час розмовляв з кимось телефоном.

Машини різні, а ось номери – однакові. Вгорі BMW 530d, а внизу – Hyundai Tucson. Фото: Bilhuset Silkeborg / ua.carplates.app

Щодо українського номерного знака AA0345EB, який засвітився на знайденій автівці, то такий номер, ймовірно, видався на кросовер Hyundai Tucson чорного кольору. Однак будь-яка інформація про цей автомобіль чи про його викрадення відсутня, в розшуку він не перебуває. В Авто24 припускають, що й цей автомобіль може мати фальшивий номер. Перевіряємо.

Яким чином цей реєстраційний номер опинився у Данії та з якою метою його планували використати у тій дивній історії з викраденням, з’ясовуватимуть слідчі.