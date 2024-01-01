В Данії доведеться платити за дороги залежно від екологічності вантажівки

Новий дорожній збір пошириться на всі вантажні транспортні засоби з масою понад 12 тонн. Плата зніматиметься на великих ділянках національної мережі доріг.

Щодо розміру, то він залежатиме від того, до якого класу викидів належить вантажівка та її маса. Також буде врахована екологічна зона. Про це пише transportforetagen.se.

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Плата поширюватиметься на більшість доріг державного значення. Однак частина муніципальних доріг (приблизно 10 900 км) також підпаде під тарифікацію. Очікується, що така норма стягнення плати з вантажівок через кілька років охопить всі дороги в Данії.

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Важкі вантажівки від 12 до 17,99 тонни платитимуть 0,86 данської крони/кілометр (приблизно 5 грн), якщо вантажівка належить до найгіршого класу викидів CO 2 , тобто клас 1. Найменший розмір 0,13 данської крони (0,75 грн) платитимуть за найкращий клас викидів CO 2 , клас 5.

З 1 січня їхати дорогами Данії вантажівкам першого класу викидів СО 2 буде збитково. Інфографіка: Авто24

Поділ важких транспортних засобів на класи викидів, які в Данії називають класами викидів C0 2 , є вимогою ЄС.

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Отож, важливо знати клас викидів вашого автомобіля. Це написано у свідоцтві про реєстрацію чи екологічному сертифікаті. Якщо документ старого зразка і запис відсутній, то його слід оновити.