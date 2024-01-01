В Дании придется платить за дороги в зависимости от экологичности грузовика

Новый дорожный сбор распространится на все грузовые транспортные средства с массой более 12 тонн. Плата будет сниматься на больших участках национальной сети дорог.

Относительно размера, то он будет зависеть от того, к какому классу выбросов принадлежит грузовик и его масса. Также будет учтена экологическая зона. Об этом пишет transportforetagen.se.

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Плата будет распространяться на большинство дорог государственного значения. Однако часть муниципальных дорог (примерно 10 900 км) также подпадет под тарификацию. Ожидается, что такая норма взимания платы с грузовиков через несколько лет охватит все дороги в Дании.

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Тяжелые грузовики от 12 до 17,99 тонны будут платить 0,86 датской кроны/километр (примерно 5 грн), если грузовик относится к худшему классу выбросов CO 2 , то есть класс 1. Наименьший размер 0,13 датской кроны (0,75 грн) будут платить за лучший класс выбросов CO 2 , класс 5.

С 1 января ехать по дорогам Дании грузовикам первого класса выбросов СО 2 будет убыточно. Инфографика: Авто24

Разделение тяжелых транспортных средств на классы выбросов, которые в Дании называют классами выбросов C0 2 , является требованием ЕС.

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Поэтому, важно знать класс выбросов вашего автомобиля. Это написано в свидетельстве о регистрации или экологическом сертификате. Если документ старого образца и запись отсутствует, то его следует обновить.