В Дании украли BMW и повесили на него украинские номерные знаки

То, что это был не украинец, менеджеры автосалона уверены. Датскоязычный мужчина перед визитом в автосалон Bilhuset Silkeborg немного изменил внешность – очки, бородка.

Представленные для регистрации тест-драйва водительское удостоверение и письменное согласие о том, что автосалон делает его фото и видеозапись, также подозрения не вызвали.

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Это уже потом выяснилось, что поданные "права" были украдены из тренажерного центра в Орхусе примерно за неделю до досадного инцидента с угнанным BMW 530d с тест-знаками "DA63". Обычная процедура проведения тест-драйва обернулась тем, что в указанное время машина не вернулась в автосалон.

Это современный автосалон, с опытными менеджерами и надежной охраной, но что-то пошло не так. Фото: Bilhuset Silkeborg

Телефон клиента не отвечал, что вызвало еще большее подозрение. Поэтому обратились в полицию. В соцсеть также написали. Желающих помочь было достаточно. Размещенное на ФБ-странице Bilhuset Silkeborg сообщение перепостили 7,9 тыс. читателей, из которых 347 написали свои комментарии.

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Клич помощи сработал. Благодаря активности граждан и сообщества Facebook со всей страны, подписчиков из огромной сети автолюбителей, а также полиции Силькеборга и Орхуса, угнанный BMW 530d был найден.

Такое впечатление, что будущий угонщик специально щеголял перед камерами.Фото: Bilhuset Silkeborg

Полицейские обнаружили пропажу в гараже на Торстильгордсвей Langk в Тильсте. Сообщается, что автомобиль проехал только с Bilhuset Silkeborg до Лангкерпаркена. Есть и другие данные. Бортовой компьютер BMW показал средний расход 18,9 км/л. Поэтому вор проехал чуть более 40 км, то есть где-то в пределах от Силькеборга до Орхуса.

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Найденный BMW без царапин и других повреждений – товарный вид, как и в день угона. Единственное отличие от оригинала было лишь в прикрепленном украинском номере регистрации над задним бампером.

Обычный гараж оказался с сюрпризом – на краденой BMW 530d были украинские номера с Hyundai Tucson. Фото: Bilhuset Silkeborg

Ни менеджеры, ни полиция не связывают кражу с Украиной. Это был точно "датский человек". Но арестов по этому делу полиция пока еще не делала.

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Сообщается, что продолжается следствие. Проводятся обыски, сняты ДНК и отпечатки пальцев, а также мониторятся телефонные звонки, поскольку видео с автосалона показывает, что грабитель в то время разговаривал с кем-то по телефону.

Машины разные, а вот номера – одинаковые. Вверху BMW 530d, а внизу – Hyundai Tucson. Фото: Bilhuset Silkeborg / ua.carplates.app

Относительно украинского номерного знака AA0345EB, который засветился на найденной машине, то такой номер, вероятно, выдался на кроссовер Hyundai Tucson черного цвета. Однако любая информация об этом автомобиле или о его похищении отсутствует, в розыске он не находится. В Авто24 предполагают, что и этот автомобиль может иметь фальшивый номер. Проверяем.

Каким образом этот регистрационный номер оказался в Дании и с какой целью его планировали использовать в той странной истории с похищением, будут выяснять следователи.