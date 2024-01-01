Гоночный BMW M2 Racing получил 2,0-литровый двигатель на 313 "лошадей"

Как пишет Carscoops, BMW M Motorsport выпустил новый гоночный автомобиль начального уровня для частных команд, который базируется на последнем поколении M2. Новый BMW M2 Racing использует 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор.

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Его модифицировали для участия в гонках, из-за чего он выдает 313 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Модель является идейным преемником культового E30 M3, который соревновался в DTM с 1987 по 1992 год. Двигатель нового M2 Racing работает в паре с семиступенчатой КПП ZF, которая передает крутящий момент на заднюю ось с механическим дифференциалом, имеющим отдельное охлаждение.

Шасси M2 было усовершенствовано гоночными компонентами, такими как амортизаторы KW, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости для автоспорта и тормоза BMW M Compound. Визуально автомобиль отличается уникальной ливреей, спойлером и сплиттером. Другие изменения включают быстросъемный капот и багажник, задние боковые окна Makrolon, а также передние и задние буксирные кольца.

Кроме того, M2 Racing ездит на новых 18-дюймовых кованых дисках, обутых в гладкие шины Goodyear. В салоне установили омологированный FIA каркас, ковш Sabelt GT-AM и систему пожаротушения. Интересно, что сиденье для пассажира является дополнительным, тогда как кондиционер – стандартная опция.

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Запуск M2 Racing состоялся во время открытия сезона DTM в Ошерслебене, Германия, а продажи начнутся в конце июня. Стартовая цена модели – от 98 000 евро. Для сравнения, стандартный BMW M2 стоит от 77 500 евро в Германии, тогда как BMW M4 GT3 – от €415 000.