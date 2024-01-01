Украинского футболиста заметили в Лондоне на тюнингованной BMW M8

Михаил Мудрик, самый дорогой украинский футболист (переход из “Шахтера” в “Челси” за 70 млн евро в 2023 году), в очередной раз напомнил о своем увлечении автомобилями, пишет ТопЖир. На этот раз он был замечен в Лондоне за рулем тюнингованной BMW M8.

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На фото, которые появились в сети, хорошо видно, что перед нами – не совсем серийная версия “восьмерки”. Автомобиль имеет карбоновый капот, а также другие элементы кузова из углепластика. Все это намекает на профессиональный подход к персонализации машины - и, вполне вероятно, что это результат работы тюнинг-ателье.

Характеристики BMW M8 Competition:

625 л.с. от 4.4-литрового V8 с двумя турбинами

0–100 км/ч – всего за 3,2 секунды

Максимальная скорость – до 305 км/ч с пакетом M Driver's Package

Стоимость новой BMW M8 Competition стартует от 190 000 евро, а с учетом индивидуального тюнинга цена значительно выше.

Что интересно, несмотря на проживание в Британии, Мудрик оставил на авто украинские номерные знаки - возможно, как жест уважения к своему прошлому, или же из практических соображений экономии на страховке.