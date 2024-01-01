На покупку страховки "зеленая карта" украинцы потратили 1,2 миллиарда гривен

Международное страхование "Зеленая карта" адаптировалось к новым правилам, сообщает МСТБУ. За І квартал 2025 года украинские автовладельцы заключили 298 518 международных договоров страхования "Зеленая карта", что на 12,51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Одной из причин этого снижения является изменение условий пребывания транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых странах Европы, что заставило их владельцев переоформлять автомобили на местную регистрацию и пользоваться услугами местных страховых компаний.

Наибольшее количество заключенных договоров международного страхования “Зеленая карта” имеют страховщики:

“Украинская страховая группа” – 67 237 шт.,

“ТАС” – 59 359 шт.,

“КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП” – 32 333 шт.,

“ПЗУ Украина” – 28 583 шт., и

“ГАРДИАН” – 24 093 шт.

В I квартале 2025 года страховые премии по международным договорам страхования выросли на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 1,2 млрд грн. Лидерами по сумме начисленных страховых премий за І квартал 2025 года стали "ТАС", "Украинская страховая группа" и “ПЗУ Украина”.

В январе–марте 2025 года иностранные урегулировщики подали 3 626 требований по ДТП, совершенных украинскими водителями за рубежом - это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сумма уплаченного возмещения составила 12,4 млн евро (520,8 млн гривен), что на 2,89% меньше, чем в прошлом году.

Уменьшение количества требований связано прежде всего с сокращением объемов заключения договоров международного страхования “Зеленая карта”. В то же время общий объем выплат по таким случаям традиционно остается высоким. Это обусловлено как длительным периодом урегулирования убытков (выплаты могут осуществляться годами после ДТП), так и особенностями законодательства стран, где случаются ДТП, - в некоторых регионах суммы возмещения очень значительны.