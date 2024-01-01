Укр
Ру

На покупку страховки "зеленая карта" украинцы потратили 1,2 миллиарда гривен

За первые три месяца текущего года расходы украинцев на покупку страховых полисов "зеленая карта" составили 1,2 млрд грн. При этом сумма возмещения всего 520,8 млн гривен
На "зеленые карты" украинцы потратили 1,2 млрд грн за три месяца - Auto24
Евгений Гудущан
logo23 апреля, 13:40
logo0
logo0 мин

Международное страхование "Зеленая карта" адаптировалось к новым правилам, сообщает МСТБУ. За І квартал 2025 года украинские автовладельцы заключили 298 518 международных договоров страхования "Зеленая карта", что на 12,51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Депутаты предлагают увеличить штраф за езду без страховки до 8500 гривен

Одной из причин этого снижения является изменение условий пребывания транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых странах Европы, что заставило их владельцев переоформлять автомобили на местную регистрацию и пользоваться услугами местных страховых компаний.

Наибольшее количество заключенных договоров международного страхования “Зеленая карта” имеют страховщики:

  • “Украинская страховая группа” – 67 237 шт.,
  • “ТАС” – 59 359 шт.,
  • “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП” – 32 333 шт.,
  • “ПЗУ Украина” – 28 583 шт., и
  • “ГАРДИАН” – 24 093 шт.

В I квартале 2025 года страховые премии по международным договорам страхования выросли на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 1,2 млрд грн. Лидерами по сумме начисленных страховых премий за І квартал 2025 года стали "ТАС", "Украинская страховая группа" и “ПЗУ Украина”.

В январе–марте 2025 года иностранные урегулировщики подали 3 626 требований по ДТП, совершенных украинскими водителями за рубежом - это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сумма уплаченного возмещения составила 12,4 млн евро (520,8 млн гривен), что на 2,89% меньше, чем в прошлом году.

Уменьшение количества требований связано прежде всего с сокращением объемов заключения договоров международного страхования “Зеленая карта”. В то же время общий объем выплат по таким случаям традиционно остается высоким. Это обусловлено как длительным периодом урегулирования убытков (выплаты могут осуществляться годами после ДТП), так и особенностями законодательства стран, где случаются ДТП, - в некоторых регионах суммы возмещения очень значительны.

#Aвтобизнес #Новости