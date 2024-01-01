На купівлю страховки "Зелена картка" українці витратили 1,2 мільярди гривень

Міжнародне страхування "Зелена картка" адаптувалося до нових правил, повідомляє МСТБУ. За І квартал 2025 року українські автовласники уклали 298 518 міжнародних договорів страхування "Зелена картка", що на 12,51% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Однією з причин цього зниження є зміна умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією в деяких країнах Європи, що змусило їх власників переоформлювати автомобілі на місцеву реєстрацію та користуватися послугами місцевих страхових компаній.

Найбільшу кількість укладених договорів міжнародного страхування “Зелена картка” мають страховики:

“Українська страхова група” – 67 237 шт.,

“ТАC” – 59 359 шт.,

“КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП” – 32 333 шт.,

“ПЗУ Україна” – 28 583 шт., та

“ГАРДІАН” – 24 093 шт.

У І кварталі 2025 року страхові премії за міжнародними договорами страхування зросли на 2,83% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та склали понад 1,2 млрд грн. Лідерами за сумою нарахованих страхових премій за І квартал 2025 року стали "ТАС", "Українська страхова група" та “ПЗУ Україна”.

У січні–березні 2025 року іноземні врегулювальники подали 3 626 вимог щодо ДТП, скоєних українськими водіями за кордоном — це на 8,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Сума сплаченого відшкодування становила 12,4 млн євро (520,8 млн гривень), що на 2,89% менше, ніж торік.

Зменшення кількості вимог пов’язане передусім зі скороченням обсягів укладання договорів міжнародного страхування “Зелена картка”. Водночас загальний обсяг виплат за такими випадками традиційно залишається високим. Це зумовлено як тривалим періодом урегулювання збитків (виплати можуть здійснюватися роками після ДТП), так і особливостями законодавства країн, де трапляються ДТП, — у деяких регіонах суми відшкодування є дуже значними.