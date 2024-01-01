В Украине появился обновленный BMW iX: как он изменился

В новом инновационном пространстве AWT Studio, что в столичном UNIT.City, представлен обновленный кроссовер BMW iX. По сравнению с дорестайлинговой версией он существенно изменился как внешне, так и в комплектации.

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Самая главная деталь, которая отличает обновленный электрический кроссовер BMW iX от дорестайлингового (2020-2025) – решетка радиатора. Знаменитые баварские “ноздри” теперь подсвечиваются и имеют более мелкие соты, а голубых акцентов на измененном бампере больше нет.

Изменились даже названия комплектаций – если раньше базовая называлась xDrive40, а высшая xDrive50, то теперь их заменили xDrive45 и xDrive60 соответственно. Спортпакет также доступен уже с базового уровня.

Среди оборудования, которое отныне имеется уже в начальной комплектации – комфортный доступ, световая дорожка, адаптивные LED-фары, подогрев сидений, аудиосистема Harman Kardon, e-SIM для удаленного управления, беспроводная зарядка смартфона, сетка багажного отделения и ассистент водителя плюс (при парковке).

Главное отличие iX 2025 – подсветка контура решетки радиатора BMW (две вертикальные зеркальные буквы "C"). Подсветка активна, когда автомобиль стоит (готов к движению) или движется. Правда, это опция для BMW iX xDrive45 и xDrive60, но база для флагмана BMW iX M70 xDrive.

Существенные изменения произошли и в электрическом оборудовании. Базовая версия xDrive45 получила батарею на 94,8 кВт*ч (была 71). Мощность выросла до 408 л.с. вместо 326, а разгон до сотни уменьшился с 6,1 до 5,1 секунды. Пробег на одной зарядке по WLTP достигает 600 км (был 425), а возможность быстрой зарядки выросла до 175 кВт (была 150).

Следующая версия xDrive60 имеет 544 силы, разгоняется до сотни за 4,6 секунды, а максимальный пробег на 109-киловаттной батарее обещают до 700 км. Флагман М70 xDrive получил 659 сил, аналогичную батарею, но меньший пробег на одном заряде – до 600 км. Зато разгон до сотни – всего 3,8 секунды.

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Новая операционная система дисплея позволяет проигрывать стриминговые видео и играть в игры. Также доступен цифровой ключ, который позволяет пользоваться машиной друзьям или членам семьи, предоставлять доступ удаленно.

Цены на обновленный BMW iX стартуют от 3 393 550 грн или 73 300 евро.