Обновленный BMW iX проедет на одном заряде 700 километров

Компания говорит, что обновленная модель будет доступна уже весной в трех версиях: xDrive45, xDrive60 и xDrive M70. Последние два уровня оснащения являются прямыми аналогами версий xDrive50 и M60 текущего варианта кроссовера соответственно, а увеличение цифровых индексов в названии отражает увеличение их производительности.

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Мощность BMW iX xDrive60 выросла на 15 кВт (21 л.с.) по сравнению с предшественником и теперь составляет 400 кВт (544 л.с). Этого достаточно, чтобы электрокроссовер мог разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч и ограничена электронным лимитатором.

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В то же время самая мощная версия M70 xDrive может похвастаться показателем в 485 кВт (659 лошадиных сил), что на 40 “лошадок” больше, чем у ее предшественника. Максимальный крутящий момент в 1100 Нм крутящего момента доступен, когда активирована опция Launch Control и позволяет достичь первой сотни всего за 3,8 секунды и максимальной скорости в 250 км/ч.

В то же время абсолютно новая модель начального уровня xDrive45 имеет мощность в 300 кВт (408 л.с.) и имеет ускорение до 100 км/ч всего за 5,1 секунды. Что касается запаса хода, BMW говорит, что емкость батареи базовой версии составляет 94,8 кВт-ч, а двух других версий – 109 кВт-ч.

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Таким образом новый iX xDrive 45 может преодолеть до 602 км, iX xDrive60 – до 701 км, а флагманский M70 X xDrive – до 600 км на одном заряде. Максимальная мощность зарядки составляет 175 кВт для базовой версии и 195 кВт для двух других.

Внешние изменения не столь значительны. Кроссовер получил новую решетку радиатора с подсветкой. Обычные модели теперь имеют решетку радиатора с внутренней диагональной отделкой, подобную другим последним BMW, как X3, тогда как M70 принимает рисунок, напоминающий M3 и M4. Топовая модель также имеет фары Shadowline и темные фонари, которые доступны в пакетах M Sport и M Sport Professional.

Интерьер также имеет привычный вид со знакомым совмещенным дисплеем BMW, работающим на операционной системе 8.5, однако, главным отличием в салоне автомобиля являются новые сиденья New M Multi-Function, которые являются стандартными для топового M70 и опционально доступны для младших версий. Они имеют вентиляцию и различные настройки, чтобы улучшить комфорт водителя.

Из других особенностей, компания говорит, что кроссовер получил новый тепловой насос, использующий тепло трансмиссии и окружающей среды для обогрева салона и батареи. Список опций безопасности очень широкий и включает системы автономного вождения второго уровня и другие передовые технологии.

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Как заявляет BMW, ключевыми рынками для нового iX являются США, Великобритания и Германия. Его и в дальнейшем будут производить на заводе BMW Group в Дингольфинге, а поставки модели ожидаются во втором квартале этого года.