BMW готовит масштабное обновление модельного ряда весной

BMW говорит, что весной модельный ряд станет еще более привлекательным, поскольку автомобили получат модернизированные трансмиссии и дополнительное оборудование. Модели BMW 5 Series получат контурную подсветку с BMW Interaction Bar, поясничную поддержку для обоих передних сидений, а также акустическую систему Harman Kardon HiFi в стандартные комплектации.

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В то же время электрический BMW i5 получит значительный прирост запаса хода, а гибридные модели – X3, X1, 2 Series Active Tourer, 7 Series и XM, получат почти на 50% выше показатели зарядки. В то же время линейка моделей BMW X3 также будет расширена благодаря мощному шестицилиндровому рядному дизельному двигателю.

BMW 2 Series Gran Coupé дебютирует в апреле 2025 года и будет предлагаться с более широкой линейкой силовых агрегатов, включающей модель начального уровня, тогда как список оснащения кроссоверов X5 и X6 пополнится новыми матричными фарами.

Также с марта 2025 года полностью электрические модели BMW 5 Series в версиях Sedan и Touring получат улучшенную энергоэффективность благодаря различным технологическим улучшениям, и в результате их запас хода возрастет до 47 километров.

Также в моделях появится технология цифрового ключа BMW Digital Key Plus, благодаря которой владельцы смогут, активировать до 18 цифровых ключей автомобиля, в зависимости от типа мобильного устройства, с индивидуально настроенными правами доступа.

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Напоследок, машины получат новый комплект для ремонта шин Plus, что станет частью стандартного оборудования для отдельных моделей уже в марте. Он позволит водителям продолжать движение даже в случае прокола колеса со скоростью до 80 км/ч на расстояние до 200 км, чего хватит, чтобы вовремя добраться до ближайшего сервиса. Оснащаться данной опцией будут кроссоверы X1, X2, iX, а также модели 2-й и 5-й серий.