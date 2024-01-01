BMW готує масштабне оновлення модельного ряду навесні

BMW каже, що навесні модельний ряд стане ще більш привабливим, оскільки автівки отримають модернізовані трансмісії та додаткове обладнання. Моделі BMW 5 Series отримають контурну підсвітку з BMW Interaction Bar, поперекову підтримку для обох передніх сидінь, а також акустичну систему Harman Kardon HiFi у стандартні комплектації.

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Водночас електричний BMW i5 отримає значний приріст запасу ходу, а гібридні моделі – X3, X1, 2 Series Active Tourer, 7 Series та XM, отримають майже на 50% вищий показники заряджання. Водночас лінійка моделей BMW X3 також буде розширена завдяки потужному шестициліндровому рядному дизельному двигуну.

BMW 2 Series Gran Coupé дебютує у квітні 2025 року й пропонуватиметься з ширшою лінійкою силових агрегатів, що включатиме модель початкового рівня, тоді як список оснащення кросоверів X5 та X6 поповниться новими матричними фарами.

Також з березня 2025 року повністю електричні моделі BMW 5 Series у версіях Sedan та Touring отримають покращену енергоефективність завдяки різноманітних технологічним покращенням, й в результаті їх запас ходу зросте до 47 кілометрів.

Також в моделях з’явиться технологія цифрового ключа BMW Digital Key Plus, завдяки якій власники зможуть, активувати до 18 цифрових ключів автомобіля, залежно від типу мобільного пристрою, з індивідуально налаштованими правами доступу.

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Наостанок, автівки отримають новий комплект для ремонту шин Plus, що стане частиною стандартного обладнання для окремих моделей вже в березні. Він дозволить водіям продовжувати рух навіть у разі проколу колеса зі швидкістю до 80 км/год на відстань до 200 км, чого вистачить, аби вчасно дістатись найближчого сервісу. Оснащуватимуться даною опцією кросовери X1, X2, iX, а також моделі 2-ї та 5-ї серій.