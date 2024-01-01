Оновлений BMW iX проїде на одному заряді 700 кілометрів

Компанія каже, що оновлена модель буде доступна вже весною у трьох версіях: xDrive45, xDrive60 та xDrive M70. Останні два рівні оснащення є прямими аналогами версій xDrive50 та M60 поточного варіанту кросовера відповідно, а збільшення цифрових індексів у назві відображає збільшення їх продуктивності.

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Потужність BMW iX xDrive60 зросла на 15 кВт (21 к.с.) порівняно з попередником й тепер становить 400 кВт (544 к.с). Цього достатньо, аби електрокросовер міг розігнатись від 0 до 100 км/год всього за 4,6 секунди. Максимальна швидкість становить 200 км/год й обмежена електронним лімітатором.

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Водночас найпотужніша версія M70 xDrive може похизуватись показником в 485 кВт (659 кінських сил), що на 40 “конячок” більше, ніж у її попередника. Максимальний крутний момент в 1100 Нм крутного моменту доступний, коли активовано опцію Launch Control й дозволяє досягнути першої сотні всього за 3,8 секунди й максимальної швидкості у 250 км/год.

Водночас абсолютно нова модель початкового рівня xDrive45 має потужність в 300 кВт (408 к.с.) й має прискорення до 100 км/год всього за 5,1 секунди. Що стосується запасу ходу, BMW каже, що ємність батареї базової версії становить 94,8 кВт-год, а двох інших версій – 109 кВт-год.

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Таким чином новий iX xDrive 45 може подолати до 602 км, iX xDrive60 – до 701 км, а флагманський M70 X xDrive – до 600 км на одному заряді. Максимальна потужність зарядки становить 175 кВт для базової версії й 195 кВт для двох інших.

Зовнішні зміни не такі значні. Кросовер отримав нову решітку радіатора з підсвіткою. Звичайні моделі тепер мають решітку радіатора з внутрішньою діагональною обробкою, подібну до інших останніх BMW, таких як X3, тоді як M70 приймає малюнок, що нагадує M3 та M4. Топова модель також має фари Shadowline й темні ліхтарі, які доступні в пакетах M Sport і M Sport Professional.

Інтер’єр також має звичний вигляд зі знайомим поєднаним дисплеєм BMW, що працює на операційній системі 8.5, проте, головною відмінністю в салоні автівки є нові сидіння New M Multi-Function, які є стандартними для топового M70 й опційно доступні для молодших версій. Вони мають вентиляцію та різноманітні налаштування, аби покращити комфорт водія.

З інших особливостей, компанія каже, що кросовер отримав новий тепловий насос, що використовує тепло трансмісії та навколишнього середовища для обігріву салону та батареї. Список опцій безпеки дуже широкий та включає системи автономного водіння другого рівня та інші передові технології.

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Як заявляє BMW, ключовими ринками для нового iX є США, Великобританія та Німеччина. Його й надалі вироблятимуть на заводі BMW Group у Дінгольфінгу, а поставки моделі очікуються в другому кварталі цього року.