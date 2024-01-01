BMW готовит ряд улучшений для своего модельного ряда

По словам немецкого автопроизводителя, с июля BMW i4 eDrive35, а также BMW i4 eDrive40 будут оснащены карбид-кремниевыми полупроводниковыми компонентами в силовой электронике, что будут уменьшать потребление на 4,5%. Это позволит увеличить запас хода электромобилей на 22 километра.

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Кроме того, линейка i4 пополнится новой топовой моделью M60 xDrive. Она имеет на 57 л.с. более высокую мощность по сравнению с предшественником, тогда как общая мощность составляет 601 лошадиных сил. Седан может преодолеть до 433 км и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Также следует ожидать появление цифрового ключа для разблокировки и блокировки авто в большинстве моделей бренда. Первым эту функцию получил обновленный iX, а летом ее можно будет найти в следующих авто: BMW 1 Series, BMW 2 Series Gran Coupé, BMW 2 Series Active Tourer, BMW X1, BMW X2, BMW 5 Series Sedan, BMW 5 Series Touring, BMW M5, BMW M5 Touring, BMW 7 Series, BMW X3, BMW X5, BMW X5 M, BMW X6, BMW X6 M, BMW X7 и BMW XM.

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Такая необходимая вещь, как комплект для ремонта шин, теперь будет стандартной опцией для BMW 1 Series, BMW 2 Series Gran Coupé, BMW 2 Series Coupé, BMW 3 Series Sedan, BMW 3 Series Touring, BMW 4 Series Coupé и BMW 4 Series Convertible.

Немецкий автопроизводитель предложит дополнительную гарантию на высоковольтные батареи электромобилей, которая будет действовать до восьми лет, или пробега в 160 000 километров. Если емкость высоковольтного аккумулятора падает ниже 70 процентов в течение гарантийного периода, BMW восстановит эту потерю емкости без дополнительных затрат для клиента.

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Напоследок, летом 2025 года появятся новые варианты кузова и интерьера для BMW 2 Series Active Tourer, BMW X1 и BMW X2. Новые цвета лакокрасочного покрытия включают Fire Red metallic и Night Dusk Blue для BMW 2 Series Active Tourer, а также Dune Grey metallic для BMW X2. Все три цвета также доступны для BMW X1, вместе с BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic.