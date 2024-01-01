BMW E39 в универсале превратили в лимузин

Это не фотошоп - перед вами настоящий BMW 550i Touring (E39) с удлиненной колесной базой на целых 1350 мм в центральной части. Как пишет topgir.com.ua.

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К нему добавили еще одну пару дверей и третий ряд сидений, превратив сдержанный немецкий универсал в нечто... очень смелое.

Выглядит ли это эффектно? Безусловно. Имеет ли это смысл? Противоречиво. Но факт остается фактом: такого лимузина на базе “пятерки” E39 еще никто не делал. Это больше похоже на артобъект, чем на обычный тюнинг - что-то на грани между безумным экспериментом и безумной мечтой фаната BMW.