Гібридний суперкросовер за 185 тисяч доларів легко впізнається за червоними акцентами в екстер'єрі.

Про намір BMW продавати XM під незвичайними іменами ми дізналися ще минулого року – через лічені дні після прем'єри концептуальної версії моделі. З місяць тому, представивши серійний варіант, виробник підтвердив, що «гаряча» версія гібридного суперкросовера називатиметься XM Label Red. А тепер розкрив нові подробиці.

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Компанія оголосила, що дебют старшої модифікації відбудеться восени 2023 року і опублікувала тизерне зображення екстер'єру. Судячи з фото, Label Red легко можна буде відрізнити від базового позашляховика за червоними акцентами на «ніздрях», по периметру бокового скління, на колісних дисках. Червоний зроблений і шильдик на решітці радіатора. Раніше було обіцяно і особливе оздоблення салону: підозрюємо, також із відповідною назвою колірною гамою.

Сама BMW ще у вересні оголосила, що силова установка буде форсована з 653 л. та 800 Нм до 748 к.с. та 1000 Нм відповідно. У тому числі - за рахунок збільшення віддачі 4,4-літрового бітурбомотор V8 з 489 к.с. та 650 Нм до 585 к.с. та 750 Нм. Чи зміняться характеристики електромотора (197 к.с. і 280 Нм), інтегрованого у восьмиступінчастий автомат замість гідротрансформатора, і встановленої під підлогою тягової батареї (ємність, що споживається, – 25,7 кіловат-години) – невідомо.

Можливо, разом із додатковими кінськими силами BMW XM Label Red отримає і потужніші гальмівні механізми. А також переналаштовану підвіску – проте поки що це лише наші припущення. Зате ми напевно знаємо, що коштуватиме така модель від 185 тисяч доларів США – проти 159 тисяч за базову версію, яка надійде у продаж вже наступної весни.