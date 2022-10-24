Гибридный суперкроссовер за 185 тысяч долларов легко узнается по красным акцентам в экстерьере.

О намерении BMW продавать XM под необычными именами мы узнали еще в прошлом году – через считанные дни после премьеры концептуальной версии модели. С месяц назад, представив серийный вариант, производитель подтвердил, что “горячая” версия гибридного суперкроссовера будет называться XM Red Label. А теперь раскрыл новые подробности.

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Компания объявила, что дебют старшей модификации состоится осенью 2023 года и опубликовала тизерное изображение экстерьера. Судя по фото, Label Red легко можно будет отличить от базового внедорожника по красным акцентам на “ноздрях”, по периметру бокового остекления, на колесных дисках. Красным сделан и шильдик на решетке радиатора. Ранее была обещана и особая отделка салона: подозреваем, также с соответствующей цветовой гаммой.

Сама BMW еще в сентябре объявила, что силовая установка будет форсирована с 653 л.с. и 800 Нм до 748 л.с. и 1000 Нм соответственно. В том числе – за счет увеличения отдачи 4,4-литрового битурбомотора V8 с 489 л.с. и 650 Нм до 585 л.с. и 750 Нм. Изменятся ли характеристики электромотора (197 л.с. и 280 Нм), интегрированного в восьмиступенчатый автомат вместо гидротрансформатора, и установленного под полом тяговой батареи (потребляемая емкость – 25,7 киловатт-часа) – неизвестно.

Возможно, вместе с дополнительными лошадиными силами BMW XM Label Red получит и более мощные тормозные механизмы. А также перенастроенную подвеску – однако пока это лишь наши предположения. Зато мы наверняка знаем, что будет стоить такая модель от 185 тысяч долларов США – против 159 тысяч за базовую версию, которая поступит в продажу уже следующей весной.