Цього тижня Домагой Дукеч повідомив, що BMW запропонує новий седан M5 і універсал M5 Touring у Північній Америці у 2025 році.

Керівник дизайну BMW Домагой Дукек підтвердив The Car Guide, що автовиробник пропонуватиме новий універсал M5 Touring у Сполучених Штатах. Він з’явиться в 2025 році і буде стояти поруч з новим седаном M5.

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Ми звернулися до BMW North America, щоб підтвердити коментарі Dukec, але представник сказав нам лише, що подробиці про те, коли і де M5 Touring буде доступний, «будуть згодом».

Перед Різдвом BMW представив потужний універсал, приховавши дизайн з довгим дахом кольоровим обгортковим папером. Під капотом буде нова гібридна установка. 4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом і електричним допоміжним двигуном, як стверджується, буде розвивати понад 700 кінських сил, що знаходиться десь між потужністю стандартного XM і XM Label.

Раніше цього місяця автовиробник представив нову 5 серію Touring, давши нам перший погляд на свіжий дизайн стилю кузова. Якби нам довелося вгадувати, більш гарячий M5, швидше за все, виділятиметься своєю агресивною передньою панеллю та формою вихлопних труб.

Витоки M5 Touring можна простежити до успіху M3 Touring. В інтерв’ю італомовному журналу Quattroruote член правління BMW Френк Вебер сказав, що M3 з довгим дахом продано втричі більше, ніж очікувалося, що спонукало компанію до розробки більшого універсалу M5. Ми підозрюємо, що нещодавній успіх Audi з RS6 Avant у Північній Америці також мав якийсь вплив на це рішення.

З опублікованими стандартними седаном і універсалом 5 серії, варіанти M5 повинні вийти до кінця 2024 року, якщо BMW планує випустити їх в Америці наступного року. Покупці повинні розраховувати заплатити більше за нові пропозиції M5.