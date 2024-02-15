На этой неделе Домагой Дукеч сообщил, что BMW предложит новый седан M5 и универсал M5 Touring в Северной Америке в 2025 году.

Руководитель дизайна BMW Домагой Дукек подтвердил The Car Guide, что автопроизводитель будет предлагать новый универсал M5 Touring в Соединенных Штатах. Он появится в 2025 году и будет стоять рядом с новым седаном M5.

Читайте также: BMW официально презентовала BMW 5 Touring

Мы обратились в BMW North America, чтобы подтвердить комментарии Dukec, но представитель сказал нам лишь, что подробности о том, когда и где M5 Touring будет доступен, "будут со временем".

Перед Рождеством BMW представил мощный универсал, скрыв дизайн с длинной крышей цветной оберточной бумагой. Под капотом будет новая гибридная установка. 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электрическим вспомогательным двигателем, как утверждается, будет развивать более 700 лошадиных сил, что находится где-то между мощностью стандартного XM и XM Label.

Ранее в этом месяце автопроизводитель представил новую 5 серию Touring, дав нам первый взгляд на свежий дизайн стиля кузова. Если бы нам пришлось угадывать, более горячий M5, скорее всего, будет выделяться своей агрессивной передней панелью и формой выхлопных труб.

Истоки M5 Touring можно проследить до успеха M3 Touring. В интервью италоязычному журналу Quattroruote член правления BMW Фрэнк Вебер сказал, что M3 с длинной крышей продано втрое больше, чем ожидалось, что побудило компанию к разработке большего универсала M5. Мы подозреваем, что недавний успех Audi с RS6 Avant в Северной Америке также имел какое-то влияние на это решение.

С опубликованными стандартными седаном и универсалом 5 серии, варианты M5 должны выйти до конца 2024 года, если BMW планирует выпустить их в Америке в следующем году. Покупатели должны рассчитывать заплатить больше за новые предложения M5.