У флагманського седана BMW i7 з'явилася нова базова версія. Гама розширена за рахунок бензинової, гібридної та електричної модифікацій.

Німецька марка відкрила прийом замовлень на задньопривідні електромобілі i7 eDrive50. Європейську ціну вдалося знизити на 17 відсотків, (від 99 400 доларів США) але й характеристики трохи гірші: потужність знижена з 544 до 455 кінських сил, автономність зменшилася з 590 до 575 кілометрів за циклом WLTP. В американській лінійці більше нововведень: крім базової i7 з'явилися версії 740i xDrive та 750e xDrive.

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Базовий електромобіль BMW i7 eDrive50 зберіг тягову батарею ємністю 101,7 кіловат-години. Погіршення автономності щодо повнопривідної версії i7 xDrive60 пояснюється просто. У задньопривідного седана встановлений потужний електромотор (455 сил, 650 Нм), а повнопривідний седан покладається на зв'язку переднього (258 сил) та заднього (313 сил) електродвигунів. Найчастіше працює тільки задній силовий агрегат, тому i7 xDrive60 більш економічна.

На північноамериканському ринку у "сімок" ще дві обновки. У гаму додана гібридна шестициліндрова версія, що заряджається, 750e xDrive (490 сил, 700 Нм), вже знайома європейським клієнтам. А «молодший» повнопривідний варіант 740i xDrive з аналогічним 3,0-літровим двигуном (380 сил, 520 Нм) та помірно-гібридною «доважкою» з'явився в лінійці вперше.

Будуть у "сімок" і інші поліпшення: після перевстановлення програмного забезпечення у седанів з'явиться їздовий режим Max Range, в якому запас ходу електромобілів збільшується на чверть рахунок відмови від опцій комфорту. А ще флагман отримає операційну систему iDrive 8.5, яка дебютувала на «п'ятірці» минулого тижня.