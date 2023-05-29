У флагманского седана BMW i7 появилась новая базовая версия. Гамма расширена за счет бензиновой, гибридной и электрической модификаций.

У флагманского седана BMW i7 появилась новая базовая версия. Немецкая марка открыла приём заказов на заднеприводные электромобили i7 eDrive50. Европейскую цену удалось снизить на 17 процентов, но и характеристики несколько хуже: мощность снижена с 544 до 455 лошадиных сил, автономность снизилась с 590 до 575 километров по циклу WLTP. В американской линейке больше новшеств: кроме базовой i7 появились версии 740i xDrive и 750e xDrive.

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Базовый электромобиль BMW i7 eDrive50 сохранил тяговую батарею емкостью 101,7 киловатт-часа. Ухудшение автономности относительно полноприводной версии i7 xDrive60 объясняется просто. В заднеприводном седане установлен мощный электромотор (455 сил, 650 Нм), а полноприводный седан полагается на связи переднего (258 сил) и заднего (313 сил) электродвигателей. Чаще работает только задний силовой агрегат, поэтому i7 xDrive60 более экономична.

На североамериканском рынке у "семерок" еще две обновки. В гамму добавлена заряжаемая гибридная шестицилиндровая версия 750e xDrive (490 сил, 700 Нм), уже знакомая европейским клиентам. А "младший" полноприводный вариант 740i xDrive с аналогичным 3,0-литровым двигателем (380 сил, 520 Нм) и умеренно-гибридной "довеской" появился в линейке впервые.

Будут у "семерок" и другие улучшения: после переустановки программного обеспечения у седанов появится ездовой режим Max Range, в котором запас хода электромобилей увеличивается на четверть счет отказа от опций комфорта. А еще флагман получит операционную систему iDrive 8.5, дебютировавшую на «пятерке» на прошлой неделе.