Унікальні автомобілі, на відміну від звичайних, з часом ростуть у ціні. Більшість подібних машин є дуже непоганим капіталовкладенням як на короткийтак і на тривалий термін.

BMW M3 1989 року пробігом 38 тисяч миль два роки тому був придбаний на аукціоні за 100 тисяч доларів. Тепер автомобіль знову виставили на торги і його ціна вже буде більшою.

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Попит на BMW E30 M3 все дуже високий, і екземпляри, як-от ця модель з пробігом 38 000 миль (61 155 км), яка продається на Bring a Trailer , можуть мати вражаючі ціни. Насправді цей приклад вже є.

Автомобіль продано лише в 2020 році на аукціоні, тоді його купив за 100 000 доларів нинішній власник, який через два роки і тисячу миль (1600 км) продає його знову.

Автомобіль, як і раніше пофарбований у колір Diamond Black metallic, тепер носить 17-дюймові колісні диски Style 42, на відміну від заводських 15-дюймових коліс BBS, з якими він продавався у 2020 році. На ньому також є кілька дрібних подряпин на передній частині, що аж ніяк не несподівано для автомобіля 1989 року випуску.

В іншому він приблизно в тому ж стані, що й пару років тому. За цей час, згідно з графіками продажів Bring a Trailer, ціни на E30 M3 зростали, хоча й помірно.

У 2020 році лише чотири екземпляри було продано за понад 100 000 доларів США, тоді як наступного року було продано шість, а до 2022 року сім було продано за шестизначну суму, а деякі мали більший пробіг, ніж цей екземпляр.

BMW M3 1989 року оснащений 2,3-літровим рядним чотирициліндровим двигуном S14, потужністю 192 к.с. і крутним моментом 230 Нм.

В Україну постачання таких автомобілів заборонено місцевими законами, оскільки авто не відповідає екологічним вимогам Євро-2.