Уникальные автомобили, в отличие от обычных, со временем растут в цене. Большинство подобных машин является очень неплохим капиталовложением, как на короткий, так и на длительный срок.

BMW M3 в 1989 году пробегом 38 тысяч миль два года назад был приобретен на аукционе за 100 тысяч долларов. Теперь автомобиль снова выставили на торги и его цена уже будет больше.

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Спрос на BMW E30 M3 все еще очень высок, и экземпляры, например эта модель с пробегом 38 000 миль (61 155 км), которая продается на Bring a Trailer, могут иметь впечатляющие цены. На самом деле, этот пример уже есть.

Автомобиль продан только в 2020 году на аукционе, тогда его купил за 100 000 долларов нынешний владелец, который через два года и тысячу миль (1600 км) продает его снова.

Автомобиль по-прежнему окрашен в цвет Diamond Black metallic, теперь носит 17-дюймовые колесные диски Style 42, в отличие от заводских 15-дюймовых BBS колес, с которыми он продавался в 2020 году. На нем также есть несколько мелких царапин на передней части, что никак не неожиданно для автомобиля 1989 года выпуска.

В остальном он примерно в том же состоянии, что и пару лет назад. За это время, согласно графикам продаж Bring a Trailer, цены на E30 M3 росли, хоть и умеренно.

В 2020 году только четыре экземпляра было продано за более чем 100 000 долларов США, тогда как в следующем году было продано шесть, а к 2022 году семь были проданы за шестизначную сумму, а некоторые имели больший пробег, чем этот экземпляр.

BMW M3 1989 оснащен 2,3-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем S14, мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 230 Нм.

В Украину поставки таких автомобилей запрещены местными законами, поскольку авто не отвечает экологическим требованиям Евро-2.