У новому звіті говориться, що зниження екологічних правил дозволило німецькому автовиробнику використовувати дві дуже різні трансмісії.

BMW перебуває в процесі електрифікації всієї своєї лінійки. Тому можна з упевненістю припустити, що M3, його флагманський спортивний седан, у найближчому майбутньому втратить двигун внутрішнього згоряння. Дійсно, здається, це був план не так давно, але тепер звіт від BMW Blog вказує на деякі зміни за лаштунками. Повідомляється, що новий M3 з традиційним мотором вже в дорозі, і він буде існувати поряд з електричною моделлю.

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У звіті BMW Blog багато цікавих подробиць. У ньому стверджується, що електричний і традиційний M3, як повідомляється, не матимуть спільної платформи. У звіті також говориться, що купе M4 також нібито буде тільки електричним. Іншими словами, седан може бути єдиним вибором для тих, хто хоче класичної рядної шестициліндрової потужності.

Згідно з BMW Blog, планується використовувати поточний 3,0-літровий двигун S58 для наступного автомобіля, оскільки він все одно відповідатиме вимогам щодо викидів. Це означає вихідну потужність близько 500 кінських сил або більше, але дуже малоймовірно, що новий автомобіль матиме механічну коробку передач. Представники BMW M, можуть позбутися трьох педальних версій аби задовольнити фанатів Грети Тунберг.

BMW вже показувала нам чотиримоторний електричний автомобіль M і раніше, але ми нічого не чули після того, як кілька місяців тому був випущений короткий тизер. У той час було ймовірно, що німецький автовиробник вважав, що це буде єдина трансмісія, пропонована в потенційному новому M3, однак зниження зеленого тиску, як повідомляється, змінило картину.