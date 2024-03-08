В новом отчете говорится, что снижение экологических правил позволило немецкому автопроизводителю использовать две очень разные трансмиссии.

BMW находится в процессе электрификации всей своей линейки. Поэтому можно с уверенностью предположить, что M3, его флагманский спортивный седан, в ближайшем будущем лишится двигателя внутреннего сгорания. Действительно, кажется, это был план не так давно, но теперь отчет от BMW Blog указывает на некоторые изменения за кулисами. Сообщается, что новый M3 с традиционным мотором уже в пути, и он будет существовать наряду с электрической моделью.

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В отчете BMW Blog много интересных подробностей. В нём утверждается, что электрический и традиционный M3, как сообщается, не будут иметь общей платформы. В отчете также говорится, что купе M4 также якобы будет только электрическим. Другими словами, седан может быть единственным выбором для тех, кто хочет классической рядной шестицилиндровой мощности.

Согласно BMW Blog, планируется использовать текущий 3,0-литровый двигатель S58 для следующего автомобиля, поскольку он все равно будет соответствовать требованиям по выбросам. Это означает выходную мощность около 500 лошадиных сил или более, но очень маловероятно, что новый автомобиль будет иметь механическую коробку передач. Представители BMW M, могут избавиться от трех педальных версий чтобы удовлетворить фанатов Греты Тунберг.

BMW уже показывала нам четырехмоторный электрический автомобиль M и раньше, но мы ничего не слышали после того, как несколько месяцев назад был выпущен короткий тизер. В то время было вероятно, что немецкий автопроизводитель считал, что это будет единственная трансмиссия, предлагаемая в потенциальном новом M3, однако снижение зеленого давления, как сообщается, изменило картину.