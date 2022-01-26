Математично це буде середнім значенням, але якими будуть ці машини по суті – поки не ясно.

Баварці вже не раз змінювали номенклатуру цифрових індексів для своїх моделей. Додавали та віднімали цифри, використовували парні та непарні, тризначні, двозначні та малі числа за тією чи іншою схемою. А до кінця десятиліття можуть зробити це знову, зазначив член ради директорів BMW AG Франк Вебер у інтерв’ю виданню WhichCar.

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Купе та кабріолети 4 та 8 Серії BMW може об’єднати у 6 Ссерію. Виняток становитиме лише 8 Series Gran Coupe – купеподібний седан може отримати особливе позначення: 7 Серія.

Електрифікація та зміна переваг покупців змушують виробників спрощувати лінійки та відмовлятися від менш популярних або менш практичних моделей. Австралійське видання WhichCar повідомляє, що баварський виробник планує оновити свою лінійку моделями на новій модульній платформі Neue Klasse.

Ця архітектура оптимізована під електричний привід, а також гібридні та водневі силові установки, тому вибір агрегатів може бути досить великим.