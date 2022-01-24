Стартап Klein Vision та його летючий автомобіль AirCar впритул наблизились до етапу комерціалізації.

Десятиліття тому ідея летючого автомобіля вважалася вірною ознакою майбутнього. Однак, попри численні спроби, з того часу жодна компанія так і не дійшла до масштабного виробництва такого транспорту. Хоча вже й великі автовиробники та виробники літаків узялись за розробку подібної техніки, можливість перелетіти через дорожній затор все ще залишається мрією. Та з Klein Vision AirCar ця мрія стала на крок ближче.

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Наприкінці 2020 року AirCar здійснив свій перший політ. Відтоді словацький стартап стабільно просувається до виробництва. Остання новина від Klein Vision – отримання сертифікату льотної придатності від Словацького транспортного управління. Щоб пройти сертифікацію, аеромобілю знадобилося більш як 70 годин випробувань у повітрі. І це були не просто зльоти та приземлення. Оснащений 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном BMW потужністю 140 к.с., AirCar може здійснювати серйозні повітряні маневри.

“Сертифікація AirCar відкриває двері для масового виробництва дуже ефективних летючих автомобілів. Це офіційне й остаточне підтвердження нашої здатності назавжди змінити подорожі на середні відстані”, – сказав Стефан Кляйн, винахідник, засновник і керівник групи розробників та пілот-випробувач. “50 років тому автомобіль був втіленням свободи. AirCar розширює ці кордони, переносячи нас у наступний вимір, де дорога зустрічається з небом”, – додав співзасновник компанії Антон Заяц.

Фото: Klein Vision AirCar / Carscoops

Klein Vision справді може бути єдиною компанією, настільки близькою до реального виробництва летючого автомобіля. Розробники прагнуть, щоб загальнодоступна версія AirCar мала запас ходу до 1000 км. Жодних термінів виходу на ринок, на кшталт улюбленого Ілоном Маском “наступного року”, стартап не оголошував.