Стартап Klein Vision и его летучий автомобиль AirCar вплотную приблизились к этапу коммерциализации.

Десятилетие назад идея Летучего автомобиля считалась верным признаком будущего. Однако, несмотря на многочисленные попытки, с тех пор ни одна компания так и не дошла до масштабного производства такого транспорта. Хотя уже и крупные автопроизводители и производители самолетов взялись за разработку подобной техники, возможность перелететь через дорожный затор все еще остается мечтой. Но с Klein Vision AirCar эта мечта стала на шаг ближе.

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В конце 2020 года AirCar совершил свой первый полет. С тех пор словацкий стартап стабильно продвигается к производству. Последняя новость от Klein Vision – получение сертификата летной годности от Словацкого транспортного управления. Чтобы пройти сертификацию, аэромобилю понадобилось более 70 часов испытаний в воздухе. И это были не просто взлеты и приземления. Оснащенный 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем BMW мощностью 140 л.с., AirCar может совершать серьезные воздушные маневры.

“Сертификация AirCar открывает двери для массового производства очень эффективных летающих автомобилей. Это официальное и окончательное подтверждение нашей способности навсегда изменить путешествия на средние расстояния”, – сказал Стефан Кляйн, изобретатель, основатель и руководитель группы разработчиков и пилот-испытатель. “50 лет назад автомобиль был воплощением свободы. AirCar расширяет эти границы, перенося нас в следующий измерение, где дорога встречается с небом”, – добавил соучредитель компании Антон Заяц.

Фото: Klein Vision AirCar / Carscoops

Klein Vision действительно может быть единственной компанией, настолько близкой к реальному производству летучего автомобиля Разработчики стремятся, чтобы общедоступная версия AirCar имела запас хода до 1000 км. Никаких сроков выхода на рынок, вроде любимого Илоном Маском “в следующем году”, стартап не объявлял.