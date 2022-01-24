Іншим разом, скоро, найближчим часом – подібні формулювання, найчастіше, не несуть жодної конкретики та ні до чого не зобов'язують. Це, скоріше, відмовка. Ілон Маск, схоже, використовує фразу "наступного року" у тому ж значенні.

“Нове вбрання короля”, “Гамелінський щуролов” і “Хлопчик що кричав "вовк"” — ці три класичні казки мають дуже сильний зв’язок зі справою Ілона Маска. Як і народний вислів “обіцяного три роки чекати”.

Також цікаво: У США створили принципово новий тип двигуна внутрішнього згоряння

Казка про голого короля у невидимому вбранні спадає на думку, коли Ілон Маск говорить про високу ефективність системи автономного управління Tesla Autopilot. Усі, ніби, бачать, що король голий (система далека від ідеалу), але ніхто йому цього не каже.

“Гамелінський щуролов” вже багато разів цитували у зв’язку з генеральним директором Tesla, особливо його вмінням переконати людей повірити всьому, що він говорить і обіцяє. Куди заведе послідовників чарівна сопілка Маска-щуролова – невідомо, але наразі акції Tesla ростуть, тож, можливо, замість загибелі він веде їх до успіху.

Нарешті, маємо стару історію про малого пастуха, який кілька разів кликав на допомогу, гукаючи “вовк”, аби посміятися над односельцями, через що ніхто не прийшов йому на допомогу, коли до отари справді нагодився вовк. Подібно до злощасного пастуха, Маск уже багато разів казав “наступного року”, обіцяючи повну автономність на дорозі для своїх електромобілів, це “наступний рік” досі не настав. Першу подібну заяву він озвучив ще у 2014 році. Тоді засновник і керівник Tesla зазначив, що “Model S буде на 90 відсотків здатна працювати на автопілоті наступного року”. А наприкінці минулого року Маск знову згадав автопілот FSD (full self-driving) у супроводі коронної фрази “наступного року”.

Справжнє питання тепер полягає в тому, чи дійсно Tesla FSD досягне автономії рівня 4 чи навіть 5 у 2022 році. За найоптимістичнішими прогнозами, поява безпілотних автомобілів на громадських дорогах буде можливою лише за кілька років і розпочнеться з магістрального транспорту. А це означає, що ми ще не раз почуємо від Маска про “наступний рік”. Нижче у відео представлено кілька цитат Ілона Маска про FSD в інтерв’ю та з виступів різних років.