В другой раз, скоро, в ближайшее время – подобные формулировки, чаще всего, не несут никакой конкретики и ни к чему не обязывают. Это скорее отговорка. Илон Маск, похоже, использует фразу "в следующем году" в том же смысле.

"Новые наряды короля", "Гамельнский крысолов" и "Кричавший "волк" мальчик — эти три классические сказки имеют очень сильную связь с делом Илона Маска. Как и народное выражение "обещанного три года ждут".

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Сказка о голом короле в невидимом наряде приходит в голову, когда Илон Маск говорит о высокой эффективности системы автономного управления Tesla Autopilot. Все будто видят, что король голый (система далека от идеала), но никто ему этого не говорит.

"Гамельнский крысолов" уже много раз цитировали в связи с генеральным директором Tesla, особенно его умением убедить людей поверить всему, что он говорит и обещает. Куда заведет последователей волшебная свирель Маска-крысолова – неизвестно, но акции Tesla растут, поэтому, возможно, вместо гибели он ведет их к успеху.

Наконец, имеем старую историю о маленьком пастухе, который несколько раз звал на помощь, крича "волк", чтобы посмеяться над односельчанами, из-за чего никто не пришел ему на помощь, когда к стаду действительно подкрался волк. Подобно злополучному пастуху, Маск уже много раз говорил "в следующем году", обещая полную автономность на дороге для своих электромобилей, это "наступающий год" до сих пор не наступил. Первое подобное заявление он озвучил еще в 2014 году. Тогда основатель и руководитель Tesla отметил, что Model S будет на 90 процентов способна работать на автопилоте следующего года. А в конце прошлого года Маск снова упомянул автопилот FSD (full self-driving) в сопровождении коронной фразы следующего года.

Настоящий вопрос теперь состоит в том, действительно ли Tesla FSD достигнет автономии уровня 4 или даже 5 в 2022 году. По самым оптимистичным прогнозам, появление беспилотных автомобилей на общественных дорогах будет возможным всего через несколько лет и начнется с магистрального транспорта. А это значит, что мы еще не раз услышим от Маска про наступающий год. Ниже в видео представлено несколько цитат Илона Маска о FSD в интервью и выступлениях разных лет.