Математически это будет средним значением, но какими будут эти машины по сути – пока не ясно.

Баварцы уже не раз меняли номенклатуру цифровых индексов для своих моделей. Прибавляли и отнимали цифры, использовали четные и нечетные, трехзначные, двузначные и малые числа по той или иной схеме. А до конца десятилетия могут сделать это снова, отметил член совета директоров BMW AG Франк Вебер в интервью изданию WhichCar.

Узнайте также: Словацкий аэромобиль с мотором BMW успешно завершил сертификационные полеты: видео

Компания BMW, возможно, в очередной раз изменит номенклатуру моделей и к концу этого десятилетия объединит купе и кабриолеты 4 и 8 серии в 6 серию. По словам члена совета директоров BMW AG Франка Вебера, в семейство войдут модели на модульной платформе Neue Klasse. Исключение составит лишь 8 Series Gran Coupe: вероятно, седан станет частью 7 серии.

Электрификация и изменение предпочтений покупателей заставляют производителей упрощать линейки и отказываться от менее популярных или менее практичных моделей. Так, Mercedes-Benz CLE в будущем заменит собой купе и кабриолеты C-Class и E-Class, а для BMW аналогом станет объединение 4 и 8 серии в новое-старое семейство 6 Series. По данным австралийского WhichCar, это означает, что на смену хэтчбеку 6 серии GT придут новые машины на модульной платформе Neue Klasse.

Эта архитектура оптимизирована под электрический привод, а также гибридные и водородные силовые установки, поэтому выбор агрегатов может быть большим. Более того, BMW вообще пока не собирается отказываться от ДВС и даже работает над двигателями следующего поколения, которые будут вписываться в жесткие нормы “Евро-7”. Возможно, новые 6 Series и поменяют формат, но одно известно точно: объединение не коснется седана 8 Series Gran Coupe, поскольку он станет стильной альтернативой обычной "семерке".



Из интервью Вебера также можно узнать, что электрификация в том или ином виде коснется всего модельного ряда BMW, в частности M-модели. Кроме того, компания продолжает вынашивать идею гало-кара – электрического наследника нынешней M4. Наконец, концепт i Vision Circular не предвещает запуска в серию преемника i3, но заложенные в нем идеи от дизайна до использования вторичного сырья компания применит в будущих моделях.



WhichCar