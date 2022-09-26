Розкрито зовнішність оновленого родстера BMW Z4. Баварський спорткар на порозі планового рестайлінгу.

Швейцарська філія BMW передчасно розкрила зовнішність оновленого родстера Z4. На офіційній фотографії зображено дводверку з M-пакетом у новому для моделі фіолетовому кольорі Thundernight Metallic.

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Відмінностей від вихідної Z4 в кузові G29 небагато: після рестайлінгу родстер отримає інші радіаторні грати з великими осередками, витягнутими по горизонталі, а також передній бампер з видозміненими повітрозбірниками гальм. Оптика та капот не зміняться.

Судячи з шпигунських знімків, у задній частині BMW Z4 або салоні родстера значних змін не очікується, тобто на новітню мультимедіасистему iDrive 8 дводверки не переведуть. Не варто чекати на революцію і за технікою, але для деяких ринків сюрприз все-таки буде.

Інсайдери вважають, що після рестайлінгу "механіку" можна буде замовити у зв'язці із шестициліндровим двигуном, тобто на ринок вийде трипедальна BMW Z4 M40i. Також можливе незначне збільшення потужності і чотирьох-, і шестициліндрових версій.

За неофіційними даними прем'єра оновленої BMW Z4 відбудеться протягом півтора місяця, а виробництво розпочнеться у листопаді. Можливо, родстер покажуть незабаром після дебюту нового купе M2, а найближчою новинкою баварської марки буде гібридний суперкросовер XM.