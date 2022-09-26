Раскрыт облик обновленного родстера BMW Z4. Баварский спортивный автомобиль на пороге планового рестайлинга.

Швейцарский филиал BMW преждевременно раскрыл облик обновленного родстера Z4. На официальной фотографии изображена двухдверка с M-пакетом в новом для модели фиолетовом цвете Thundernight Metallic.

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Отличий от исходной Z4 в кузове G29 немного: после рестайлинга родстер получит другую радиаторную решетку с большими ячейками, вытянутыми по горизонтали, а также передний бампер с видоизмененными воздухосборниками тормозов. Оптика и капот не изменятся.

Судя по шпионским снимкам, в задней части BMW Z4 или салоне родстера значительных изменений не ожидается, то есть на новую мультимедиасистему iDrive 8 двухдверки не переведут. Не стоит ждать революции и по технике, но для некоторых рынков сюрприз все-таки будет.

Инсайдеры полагают, что после рестайлинга "механику" можно будет заказать в связке с шестицилиндровым двигателем, то есть на рынок выйдет трипедальная BMW Z4 M40i. Также возможно незначительное увеличение мощности и четырех- и шестицилиндровых версий.

По неофициальным данным, премьера обновленной BMW Z4 состоится в течение полутора месяцев, а производство начнется в ноябре. Возможно, родстер покажут вскоре после дебюта нового купе M2, а ближайшей новинкой баварской марки будет гибридный суперкроссовер XM.