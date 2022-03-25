1 березня 2022 року концерн BMW AG став першим німецьким виробником автомобілів, що призупинив виробництво та поставку автомобілів бренду в росії.
BMW Україна також зробила внесок у підтримку країни:
- Компанія АВТ Баварія перерахувала 100 000 євро Збройним Силам України через НБУ.
- Автомобілі імпортера задіяні у потребах захисту міста територіальній обороні, добровольчим організаціям для евакуації населення Києва.
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Незважаючи на бойові дії в Україні, більшість офіційних дилерських центрів BMW продовжують працювати для своїх клієнтів. Ознайомитись з графіком роботи сервісних центрів BMW можна за посиланням. Інформація постійно оновлюється.