1 марта 2022 года концерн BMW AG стал первым немецким производителем автомобилей, приостановившим производство и поставку автомобилей бренда в россию.

BMW Украина также внесла вклад в поддержку страны:

Компания АВТ Бавария перечислила 100000 евро Вооруженным Силам Украины через НБУ.

Автомобили импортера задействованы в защите города территориальной обороне, добровольческим организациям для эвакуации населения Киева.

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Несмотря на боевые действия в Украине большинство официальных дилерских центров BMW продолжают работать для своих клиентов. Ознакомиться с графиком работы сервисных центров можно по ссылке. Информация постоянно обновляется.